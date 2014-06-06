В Центре искусства и музыки открылись выставки о Курехине и Цое

Экспозиции работают до 17 июля.

В Центре искусства и музыки, который находится на Невском проспекте, 20, открылись две выставки. Одна посвящена творчеству и биографии Сергея Курехина, вторая - Виктору Цою. Об этом сообщили в tg-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского.

На первой выставке посетители узнают о творчестве художников андеграунда конца прошлого века. Они смогут познакомиться с работами Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Ивана Сотникова и Олега Котельникова.

Вторую экспозицию приурочили к 60-летию со дня рождения певца и музыканта Виктора Цоя. На выставке можно будет увидеть самые интересные артефакты, связанные с лидером группы "Кино".

Выставки закроются 17 июля. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте представят артефакты к мест крушения кораблей петровской эпохи.

Фото: Телеграм / Пиотровский Онлайн