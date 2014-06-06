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В Центре искусства и музыки открылись выставки о Курехине и Цое
Сегодня, 18:39
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В Центре искусства и музыки открылись выставки о Курехине и Цое

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Экспозиции работают до 17 июля.

В Центре искусства и музыки, который находится на Невском проспекте, 20, открылись две выставки. Одна посвящена творчеству и  биографии Сергея Курехина, вторая - Виктору Цою. Об этом сообщили в tg-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского. 

На первой выставке посетители узнают о творчестве художников  андеграунда конца прошлого века. Они смогут познакомиться с работами Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Ивана Сотникова и  Олега Котельникова.

Вторую экспозицию  приурочили к 60-летию со дня рождения певца и музыканта Виктора Цоя. На выставке можно будет увидеть самые интересные артефакты, связанные с лидером группы "Кино". 

Выставки закроются 17 июля. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте представят артефакты к мест крушения кораблей петровской эпохи.

Фото: Телеграм / Пиотровский Онлайн

Теги: виктор цой, искусство, культура, новые выставки, сергей курехин, художники, центр искусства и музыки на невском
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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