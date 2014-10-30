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В Кронштадте представят артефакты к мест крушения кораблей петровской эпохи
Сегодня, 9:07
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В Кронштадте представят артефакты к мест крушения кораблей петровской эпохи

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Большинство предметов, представленных на выставке, изготовлены из органических материалов.

В Музее истории Кронштадта 7 июня откроется выставка "Жизнь на корабле в эпоху Петра Великого". Она приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Для посетителей представят коллекцию предметов, которые были подняты с мест крушения судов и кораблей петровской эпохи специалистами Центра подводных исследований Русского Географического общества. Так, например, вы сможете увидеть подлинные фрагменты линейного корабля "Лондон". Он пошел ко дну в 1719 году на отмели недалеко от Кронштадта. Это самый крупный экспонат музея. 

Кроме того, будут выставлены предметы судового быта, личные вещи и рабочий инструмент. Музей располагается по адресу Кронштадт, Ленинградская улица, 2. 

Фото: ВКонтакте / Музей истории Кронштадта

Теги: кронштадт, петр i, подводная археология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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