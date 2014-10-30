В Кронштадте представят артефакты к мест крушения кораблей петровской эпохи

Большинство предметов, представленных на выставке, изготовлены из органических материалов.

В Музее истории Кронштадта 7 июня откроется выставка "Жизнь на корабле в эпоху Петра Великого". Она приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Для посетителей представят коллекцию предметов, которые были подняты с мест крушения судов и кораблей петровской эпохи специалистами Центра подводных исследований Русского Географического общества. Так, например, вы сможете увидеть подлинные фрагменты линейного корабля "Лондон". Он пошел ко дну в 1719 году на отмели недалеко от Кронштадта. Это самый крупный экспонат музея.

Кроме того, будут выставлены предметы судового быта, личные вещи и рабочий инструмент. Музей располагается по адресу Кронштадт, Ленинградская улица, 2.

Фото: ВКонтакте / Музей истории Кронштадта