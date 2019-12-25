Объявлена программа фестиваля "Литейный local fest" в Петербурге

Фестиваль пройдет уже во второй раз.

Объявлена программа фестиваля, посвященного добрососедству и Литейному округу в Петербурге под названием "Литейный local fest". Подробностями события с Piter.tv поделились его организаторы. Мероприятие состоится 11 октября с 11:00 до 19:00 в пространстве "Флигель" на улице Восстания, 24 (второй двор).

Фестиваль пройдет уже во второй раз. Гости события смогут познакомиться с локальными благотворительными, детскими проектами, представителями локального бизнеса и пообщаться с соседями по округу.

Объявлена одна из важных тем фестиваля – обсуждение благоустройства Воскресенской набережной. Лекторий будет полностью посвящен типичным урбанистическим проблемам, которые собрал на себе ее пример. Туда входят отсутствие скамеек, урн, освещения и туалетов, отсутствие доступа к воде, слабая велосипедная инфраструктура, отсутствие детских и "собачьих" площадок и многие другие.

В числе лекторов – представители городских общественных движений и организаций: Waterfront, фонд "Зеленый Петербург", "Петербургское велообщество", "Друзья Карповки", "Ноль смертей" и многие другие.

На фестивале будет весь день работать ярмарка, на которой будут представлены локальные или "поддерживающие добрососедские идеи" художники, бренды, благотворительные и экопроекты. Сами резиденты пространства "Флигель" также не останутся в стороне от фестиваля, где пройдут лекторий и часть мастер-классов.

Подробности – на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Piter.tv представил репортаж с другого локального фестиваля в Петербурге – градозащитного "НеФон Феста 2.0".

Фото: афиша фестиваля, предоставлена организаторами