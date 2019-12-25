Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Уфой"

Игра начнется в 16:30 на "Газпром Арене".

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч 9-го тура российского футбольного первенства против "Уфы". Матч начнется в Петербурге в 16:30.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Михаил Кержаков, в защите – Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Артем Дзюба, Малком и Сердар Азмун.

В запасе – Одоевский, Васютин, Прохин, Жирков, Терентьев, Круговой, Мусаев, Сутормин, Мостовой, Ригони.

Напомним, "Зенит" сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном свитере; "Уфа" — в белой форме, а вратарь гостей — в желтом. Крыша "Газпром Арены" во время проведения матча будет открыта.

Главным судьёй встречи назначен Алексей Сухой. Арбитр из Люберец в седьмой раз будет работать на матче с участием "сине-бело-голубых".

Фото: Piter.tv