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Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Рубином"
Сегодня, 15:45
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Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Рубином"

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Начало встречи – в 16:30.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч 21-го тура российского футбольного первенства против "Рубина". Матч начнется в Казани в 16:30.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Андрей Лунев, в защите – Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Вендел, Артем Дзюба, Далер Кузяев и Сердар Азмун.

В запасе – Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Сазонов, Круговой, Ерохин, Кравцов, Шамкин, Мостовой, Сутормин, Крапухин.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, рпл, рубин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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