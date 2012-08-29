Объявлен состав "Зенита" на последний матч сезона

Начало встречи – в 14:00.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий выездной матч 30-го тура российского футбольного первенства против "Тамбова". Матч начнется на стадионе в Саранске в 14:00.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Даниил Одоевский, в защите – Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков и Данила Хотулев. В полузащите и нападении – Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

В запасе – Кержаков, Сазонов, Кравцов, Чибисов, Круговой, Шамкин, Крапухин.

"Зенит" выйдет на поле стадиона в белой форме с чемпионским шевроном, а "Тамбов" — в красной форме. Вратарь петербуржцев сыграет в жёлтом свитере, хозяев поля – в черном. На матче ожидается до 7 тысяч зрителей. "Зенит" поддержат около 700 болельщиков.

Фото: Piter.tv