Британский эксперт рассказал о причинах того, что мужчины чаще страдают от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Объяснена повышенная опасность коронавируса для мужчин. Об этом рассказал британский научный журналист Филип Бол из The Guardian. Первым фактором для повышенной угрозы риска становится пренебрежением мужским полом норм гигиены. Женщины склонны чаще мыть руки, чем мужчины. Последние могут забыть о данной процедуре. Также сильный пол чаще подвержен вредным привычкам на регулярной основе, таким как курение и употребление алкоголя.

Автора материала допустил, что есть как же биологический фактор, который влияет на причину, почему мужчины чаще страдают от пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, чем женщины. Специалист считает, что у мужчин более слабая иммунная система. В связи с этим пациенты менее устойчивы к инфекциям, вызываемым бактериями. Половые гормоны мужчин, которые отвечают за функционирование иммунной системы, слабее реагируют на патогены, чем женские.

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