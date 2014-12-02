Обвиняемого в похищении людей в Петербурге задержали после пяти лет в розыске

Задержанного доставят в Северную столицу для проведения процессуальных действий.

В Москве задержали гражданина, который с 2016-го года находился в международном розыске. Мужчина совершил как минимум три преступления в Петербурге, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Задержанный обвиняется в похищении человека, разбое и вымогательстве. В марте 2016-го года он вместе с группой лиц напал на двух мужчин у дома №52/15 по улице Кузнецовской улице, отобрал у них 25 тыс. рублей, а затем силой привез их в квартиру на 1-м Предпортовом проезде, где удерживал против их воли. По аналогичной схеме преступник напал еще на двух людей. Мужчина вымогал у них 20 млн рублей и передачу права собственности на дорогостоящую иномарку.

В ближайшее время обвиняемого доставят в Петербург.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пулково задержали гражданина Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске.

Фото: Piter.TV