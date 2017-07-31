Обвиняемых в теракте в петербургском метро привезли в суд

Фигурантов дела о теракте в петербургском метро доставили во Второй Западный окружной военный суд. Совсем скоро станет известно, какой приговор вынесут 11-ти обвиняемым.
Фигуранты дела не признают свою вину, прокуроры настаивают на пожизненном заключении обвиняемых.
Напомним, что в апрельской трагедии 2017 года, случившейся на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", погибло 15 человек.
Ранее завершились прения сторон по делу о теракте в метро Петербурга.
Видео: Piter.TV
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