Обвинение запросило для баскетболистки Грайнер 9,5 года колонии общего режима

Ей также хотят назначить штраф в один миллион рублей.

Обвинение запросило для американской баскетболистки Бриттни Грайнер 9,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает "РИА Новости" из зала Химкинского суда.

Прокурор также считает, что спортсменке надо назначить штраф в один миллион рублей. Грайнер задержали по подозрению в контрабанде наркотических средств. Баскетболистка признала свою вину, однако заявила, что у нее не было умысла совершать преступление.

Отметим, что в США предлагают России совершить обмен Бриттни Грайнер и еще одного американского заключенного на Виктора Бута.

Ранее Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Лавровым.

Видео: Telegram / Mash