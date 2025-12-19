Обучение для первого потока программы "Время героев Санкт-Петербурга" вышло на финишную прямую

Петербург готовит новых руководителей из участников спецоперации.

Программа подготовки управленческих кадров для участников специальной военной операции в Санкт-Петербурге подходит к завершающему этапу: слушатели первого потока завершили обучение и стажировки и готовятся к получению дипломов.

Обучение участников первого потока кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" стартовало в 2024 году по инициативе губернатора города. Проект направлен на поддержку ветеранов специальной военной операции, их адаптацию к гражданской жизни и подготовку к работе в системе государственного управления. Участники программы прошли четыре образовательных модуля, включавших управленческую подготовку, основы государственной службы и практико-ориентированные занятия. После теоретического блока слушатели успешно завершили стажировки в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга.

В настоящее время обучение в рамках первого потока продолжают 21 защитник Отечества. Все они являются ветеранами специальной военной операции и отобраны для участия в программе по результатам конкурсного отбора. Планируется, что в апреле 2026 года участники получат дипломы установленного образца. После завершения обучения выпускники приступят к работе на руководящих должностях в государственном секторе Санкт-Петербурга.

Видео: Правительство Петербурга