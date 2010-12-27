Обслуживать дороги Ленобласти будет новая техника

Дополнительно ГКУ "Ленавтодор" проводит отдельную централизованную закупку комплексов для приготовленная солевых растворов и 12 машин для работы с влажной солью.

В преддверии осенне-зимнего сезона Ленинградская область масштабно обновляет парк дорожных машин, закупая по специальной трехлетней лизинговой программе 108 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Благодаря принятым на заседании Законодательного собрания поправкам в закон "Об областном бюджете", регион заплатит первый взнос уже в этом году.

Все машины будут поставлены дорожным службам (ДРСУ) до середины сентября. Разрабатывая программу, дорожный комитет сделал акцент на формировании специальных бригад для комплексных ремонтов и быстрой очистки трасс в каждом муниципальном районе. Поэтому помимо больших комбинированных машин закупаются экскаваторы-погрузчики, мини-тракторы для проезда по тротуарам со щетками, микроавтобусы с нарезчиками швов и виброплитами.

Стоимость лизинга составляет около 440 млн рублей, ежегодно регион будет выплачивать по 145 млн рублей.

Дополнительно ГКУ "Ленавтодор" проводит отдельную централизованную закупку комплексов для приготовленная солевых растворов и 12 машин для работы с влажной солью. Они будут работать зимой и летом для обработки областных трасс в Выборгском, Кировском, Ломоносовском и Кингисеппском районах.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО