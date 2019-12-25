Обширный циклон принес в Петербург влажное атлантическое тепло

Сегодня температурный фон на 5-6 градусов превысит климатическую норму.

В четверг, 29 октября, обширный циклон, кружащий над Баренцевым морем, продолжит закачивать к берегам Невы массы влажного и очень теплого атлантического воздуха. В такой ситуации в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня, по словам синоптика, температурный фон на 5-6 градусов превысит климатическую норму. Столбики термометров в городе поднимутся до +10…+12 градусов, в Ленобласти ожидается +8…+13 градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге не планируют во второй раз продлевать школьные каникулы.

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