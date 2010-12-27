Общественники встали на защиту Муринского парка

Активисты Петербурга собирают подписи в защиту Муринского парка, где хотят построить новый спортивный комплекс.

Петербургские активисты начали сбор подписей в защиту Муринского парка, где хотят построить новый спортивный комплекс. Об этом сообщает "Мойка 78".

По данным "Невских новостей", противостояние строителей и общественников длится уже 4 года. Теперь для строительства участок парка выведен из ЗНОП.

Застройщик удивлен протесту общественников. По его словам, району не хватает спортивных комплексов. В том, что построили ранее, уже и так тренируются сразу пять детских футбольных школ. На данный момент инвестор планирует возвести крытый стадион для пляжного футбола.

Власти Петербурга утверждают, что будущее строительство никак не коснется зеленых зон, деревья будут сохранены. Деревья, попадающие в зону строительства, будут пересажены.

Фото: ВКонтакте/Новости Санкт-Петербурга сегодня, ЧП и ДТП