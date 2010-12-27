Смольный за два года потратит почти 1 млрд рублей на КИСУ

Правительство Петербурга поддержало заявку на создание комплексной информационной системы управления (КИСУ) городским и пригородным пассажирским транспортом.

Смольный поддержал заявку на создание комплексной информационной системы управления (КИСУ) городским и пригородным пассажирским транспортом. Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, на систему пустят почти миллиард рублей в ближайшие два года.

Комитет по транспорту и комитет по информатизации и связи в своей заявке предложили на формирование системы пустить 383 миллиона рублей в 2018 году, 562 миллиона в 2019 году. Эти цифры обсуждались на нулевых чтениях городского бюджета.

Представители аппарата Албина отмечают, что после введения системы с 2020 до 2024 года город сэкономит 1,7 миллиардов рублей. КИСУ позволит сократить субсидии перевозчикам и затраты на службы диспетчерского управления СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В следующем году оснащение техникой для КИСУ включат в конкурсную документацию на право перевозок по 244 социальным маршрутам. А к 2020 году оборудование планируют обновить и на коммерческих маршрутах. Пассажиравтотранс и Горэлектротранс оснастят свои машины до 2025.