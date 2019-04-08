Более 60 новых общественных пространств открыли в Ленобласти с начала года

За 2023 год в Ленинградской области открыли 60 новых общественных пространств, что составляет более 50% от годового плана. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.
Так, для жителей и гостей Ленобласти успели открыть "Сиветский Арбат" с цветниками для поэтов и художников-любителей. В Бутовом парке (Никольское) обустроили скейт-площадку для катания скейтбордах, самокатах и bmx.
Все работы по благоустройству общественных пространств прошли в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Ранее мы сообщили о том, что строительство Ледовой арены во Всеволожске завершено на 40%.
Фото: Piter.TV
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