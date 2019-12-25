Строительство Ледовой арены во Всеволожске завершено на 40%

В данный момент специалисты на строительной площадке заняты устройством инженерных коммуникаций и кладкой перегородок.

Во Всеволожске продолжаются работы по строительству ледовой арены. На данный момент объект готов на 40%. Об этом информирует пресс-служба строительного блока администрации Ленобласти.

В данный момент специалисты на строительной площадке заняты устройством инженерных коммуникаций и кладкой перегородок. Как подчеркнул зампред областного правительства Евгений Барановский во время своей рабочей поездки во Всеволожский район, арена стала для подрядчика первым масштабным проектом. Основной объект, а также тренажерный и аэробный залы у парка будут введены к 2024 году.

Кроме того, Барановский лично проверил завершение строительства проблемного ЖК "Итальянский квартал", который намерены ввести до конца года. Также он поручил завершить площадку бассейна, у которого были сорваны сроки строительства, до конца месяца.

Ранее мы сообщили о том, что единую систему профориентации запускают в школах Ленобласти.

Фото: пресс-служба строительного блока администрации Ленобласти