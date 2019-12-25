Общественные организации выражают соболезнования родным Александра Петрова

Депутат и общественник Александр Петров был убит вечером в субботу, 24 октября.

В субботу, 24 октября, стало известно, что в Выборгском районе убили председателя общественного объединения "Фаворит Выборг", депутата МО "Город Выборг" Александра Петрова. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве по найму (п "з" ч.2 ст.105 УК РФ).

Общественные организации России и мира выражают соболезнования родным и близким Александра Петрова.

Мысли FIA в это время с Виталием и его семьей заявили в Международной автомобильной федерации (FIA)

Соболезнования выразил Эрик Булье, бывший начальник Виталия Петрова в команде "Лотус-Рено" .

Опустошающие и ужасные новости. Мои соболезнования Виталию Петрову и его семье написал французский инженер в своем Twitter.

Комитет образования, руководители образовательных организаций Выборгского района Ленинградской области выразили глубокие соболезнования директору МБОУ "Гимназия", жене Александра Петрова Марине Витальевна Петровой.

Вашу утрату мы чувствуем, как свою личную. Искренне сопереживаем Вашей семье. Мы видели, каким любящим и любимым был Александр Петрович для всех вас, и понимаем, что ничего не может Вас сейчас утешить. Мы остаёмся рядом с Вами. Примите наши слова поддержки написали коллеги.

Сын депутата Александра Петрова, российский гонщик Виталий Петров получает слова поддержки и соболезнования на своей странице в Instagram.

Десятки неравнодушных поклонников и коллег Виталия выражают соболезнования.

Коренной выборжанин, депутат, общественник: не стало Александра Петрова.