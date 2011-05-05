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Два МО в Адмиралтейском районе могут объединить в общую парковочную зону
Сегодня, 14:55
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Два МО в Адмиралтейском районе могут объединить в общую парковочную зону

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Решение могут принять из-за маленькой площади округов.

В Северной столицы рассматривают вариант объединения парковочных зон МО "Адмиралтейский округ" и МО "Сенной округ" в Адмиралтейском районе в одну. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации издания, город уже подготовлен соответствующий проект постановления. Инициатива связана, прежде всего, в маленьким размером округов: их разграничение может помешать мобильности резидентов при поездке на личном автомобиле. 

В случае одобрения проекта, разрешения жителей каждого из округов станут равноценными для двух территорий. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам будут приходить сообщения об уборке снега на платной парковке.

Фото: Piter.TV

 

Теги: платные парковки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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