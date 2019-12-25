В Красносельском районе обрушилось заброшенное здание

По данным спасателей, пострадавших не обнаружено.

В поселке Сергиево, расположенном в Красносельском районе Петербурга, днем 23 июня стало известно о ЧП. Местные жители рассказали об обрушении в заброшенном здании. На месте происшествия появились сотрудники МЧС.

По их информации, в трехэтажном здании произошло обрушение кровли на площади в 30 квадратных метров. Со слов заявителя, обрушение произошло два дня назад, уточнили МЧС. Завалы были обследованы, никто не обнаружен. До этого в соцсетях и СМИ появлялись сообщения, что под обрушившейся крышей могли быть люди.

Фото: скриншот Google Maps