Оборот розничной торговли вырос в Петербурге, но упал по России

Темпы розничной торговли в марте замедлились по всей стране на 3,4%. Однако в Петербурге оборот торговли вырос, хоть и не значительно.

В Петербурге в марте оборот роста розничной торговли выросли по сравнению с прошлым годом на 0,1%. В первый месяц весны ретейлеры города заработали 149,5 миллиарда рублей. При этом рост этого показателя замедлился. Для сравнения в январе объем торговли увеличился на 4,3%, в феврали – на 2,8%.

В среднем по России оборот розничной торговли также снизился. В марте 2021 года магазины заработали на 3,4% меньше, чем в прошлом году. В денежном эквиваленте это 3,052 трлн рублей.

По данным Росстата , в первом квартале 2021 года оборот розничной торговли составил 8,646 трлн рублей. Это на 1,6% меньше прошлогодних показателей. В марте оборот розничной торговли на 95,6% осуществили организации и индивидуальные предприниматели. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4%.

47,5%. в обороте розничной торговли имеют пищевые продукты (включая напитки и табачные изделия). А 52,5% пришлись на непродовольственных товаров.

Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что власти России не будут директивно устанавливать цены на продукты

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