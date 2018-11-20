Обновлённый Музей блокады Ленинграда распахнет свои двери уже в сентябре 2019 года

На сегодняшний день в музее ведутся ремонтные работы.

Сегодня, 30 января, глава Петербурга Александр Беглов осмотрел обстановку в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, расположенном на Соляном переулке. Напомним, на сегодняшний день в музее ведутся ремонтные работы. Об этом информирует сетевое издание "78.ru".

Ремонт в здании музея ведётся с 4 июня прошлого года. Уже был восстановлен архитектурно-лепной декор, усилена гидроизоляция фундамента здания. Открыть музей планируют 8 сентября. Также Беглов сообщил, что 27 января глава государства Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда президента РФ 150 млн рублей на то, чтобы создать новую экспозицию в Музее блокады.

Помимо прочего, глава побывал в расположенных над музеем помещениях, относящихся к Минобороны РФ.

Он заявил, что эти помещения на третьем и четвёртом этажах будут выкуплены за счёт средств городского бюджета. В них планируют разместить фондохранилище музея.

Основной задачей музея правительство считает воспитание чувства долга в сознании горожан.

Источник: сетевое издание "78.ru"