  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Обновленная "Красная стрела" с новыми вагонами прибыла в Петербург
Сегодня, 15:26
157
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Обновленная "Красная стрела" с новыми вагонами прибыла в Петербург

0 0

Современные вагоны и новый электровоз привезли в город.

В Санкт-Петербург доставили обновленный поезд "Красная стрела", оснащенный современными вагонами габарита Т и новым электровозом. О прибытии состава в город сообщили в пресс-службе ОАО РЖД. 

В Петербург с Тверского вагоностроительного завода, который входит в состав холдинга "Трансмашхолдинг", прибыл обновленный поезд "Красная стрела". Состав укомплектован вагонами габарита Т, предназначенными для повышения комфорта пассажиров и соответствующими современным техническим требованиям.

По информации ОАО РЖД, вести поезд будет новый электровоз ЭП2К. Локомотив изготовили на Коломенском заводе, входящем в структуру "ТМХ — Энергетические решения". Электровоз специально окрасили в ту же ливрею, что и вагоны обновленного состава, чтобы сохранить единый внешний облик поезда.

В РЖД уточнили, что в ближайшее время обновленная "Красная стрела" начнет перевозку пассажиров по маршруту Санкт-Петербург — Москва. В настоящий момент поезд и локомотив проходят завершающий этап подготовки перед вводом в регулярную эксплуатацию.

Ранее на Piter.TV: "Сапсаны" из Москвы в Петербург обойдутся в Новый год в 2025 и 2026 рублей. 

Фото: Пресс-служба ОАО РЖД

Теги: красная стрела, поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии