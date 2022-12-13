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В Выборге обновили 200 м канализации
Сегодня, 10:31
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В Выборге обновили 200 м канализации

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Работы закончили за месяц.

Сотрудники "Леноблводоканала" за месяц обновили 200 м канализационного коллектора в Выборе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Работы проходили на участке от улицы Морская Набережная и в Морском торговом порту.

В течение прошлого года сотрудники Леноблводоканала провели масштабные ремонтные работы в Сланцевском, Тосненском, Кировском, Волховском, Приозерском, Подпорожском и Тихвинском районах. 

Ранее мы сообщили о том, что почти 4 тыс. кв.м. жилья введено в Ленобласти за 2022 год.

Фото: Леноблводоканал

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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