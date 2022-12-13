В Выборге обновили 200 м канализации

Работы закончили за месяц.

Сотрудники "Леноблводоканала" за месяц обновили 200 м канализационного коллектора в Выборе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Работы проходили на участке от улицы Морская Набережная и в Морском торговом порту.

В течение прошлого года сотрудники Леноблводоканала провели масштабные ремонтные работы в Сланцевском, Тосненском, Кировском, Волховском, Приозерском, Подпорожском и Тихвинском районах.

Ранее мы сообщили о том, что почти 4 тыс. кв.м. жилья введено в Ленобласти за 2022 год.

Фото: Леноблводоканал