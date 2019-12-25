На улице Руставели обновят 4 км асфальта

Специалисты уже сняли 75% изношенного асфальта и уложили почти 3 км двухслойного покрытия на участке от Пискаревского до Луначарского проспектов.

На улице Руставели проходят работы по обновлению 4 км асфальтового покрытия. Как сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), дорожники трудятся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Специалисты уже сняли 75% изношенного асфальта и уложили почти 3 км двухслойного покрытия на участке от Пискаревского до Луначарского проспектов. Одновременно с этим между Пискаревским и Суздальским проспектами проходит обновление бортового камня. Затем будет нанесена разметка, отремонтированы тротуары и восстановлено благоустройство.

В ведомстве отметили, что улица Руставели выступает второй по протяжённости на территории Калининского района. Работы выполняются ради улучшения её пропускной способности.

Кроме того, представители КРТИ напоминают о дорожных работах, проводимых на Приморском шоссе в Сестрорецке, в связи с которыми в городе вводят ограничения движения. В период с 16 августа по 16 сентября на участке между Транспортным переулком и улицей Володарского будет сужен проезд. Также с 16 августа автомобилистов ждут временные трудности на Суздальском шоссе. Актуальная информация об ограничениях представлена на сайте ГАТИ.

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Фото: Правительство Петербурга