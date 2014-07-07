Обновлены сети теплоснабжения в квартале 31 А Озеро Долгое

При реконструкции были использованы отечественные материалы.

ГУП "ТЭК СПб" заменило более 10 тысяч метров тепловых сетей диаметром 50-300 мм на участке, ограниченном Стародеревенской ул., Камышовой ул., Гаккелевской ул., и Богатырским пр. Трубопроводы обеспечат комфорт в 22 зданиях, в том числе 18 жилых домах, детском саду и школе. Об этом сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

При реконструкции были использованы отечественные материалы. Трубопроводы рассчитаны на безаварийный срок службы – 30 лет и оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Данные устройства помогают принимать оперативные решения по превентивному ремонту, не допускать коррозии материалов и технологических нарушений.

Строительно-монтажные работы на объекте велись с мая 2022 года и не прерывались на зимний период – тепло и горячую воду потребители получали по временной тепловой сети.

В этом году в Приморском районе запланирована реконструкция более 30 км трубопроводов – 28 км из них уже обновили.

Тем временем петербуржцы начали получать судебные долговые квитанции по ЖКХ.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению