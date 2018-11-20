Обнаженные монашки и куклы Барби: в Эрарте открылась провокационная выставка Сесиль Плезанс

Впервые в России, в музее "Эрарта" открылась провокационная выставка французской фотохудожницы Сесиль Плезанс

Автор представила свои фотографии и работы в технике "Голограмма".

Сотрудничество с музеем Эрарта для художницы большой шаг. Это самая масштабная выставка в творческой карьере Сесиль на текущий момент.

Фотохудожница с помощью своего творчества выступает за свободу женщин в обществе, вне зависимости от культуры, религии и нации.

Сесиль по своему опыту знает, что такое отказаться от навязанных обществом стереотипов и сделать шаг на встречу свободе личности.

В дальнейшем Сесиль планирует реализовать свои творческие замыслы в новой форме - в скульптуре

Выставка продлится до 2 июня 2019 года.

Видео и фото - Piter.Tv