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Обнаженная женщина совершила утренний променад по Невскому проспекту
Сегодня, 10:12
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Обнаженная женщина совершила утренний променад по Невскому проспекту

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Дама не надела ничего, кроме бюстгальтера.

В четверг, 4 августа, примерно в 6 утра немногочисленные прохожие заметили обнаженную женщину на Невском проспекте. Фото с нестандартной прогулки разместили в соцсетях.

Судя по словам очевидцев, дама держала путь в строну Аничкова моста. Единственным элементом одежды, который она решила использовать для променада, был бюстгальтер.

Отмечается, что на фото не видно сотрудников полиции, однако такой "перфоманс" точно не ускользнёт от их внимания.

В мае по Витебскому проспекту гулял голый петербуржец с копьем.

Фото: Telegram / ЧП | Санкт-Петербург

Теги: невский проспект, обнаженная женщина, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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