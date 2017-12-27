В Петербурге обманутые дольщики получат бесплатную юрпомощь

В Петербурге обманутые дольщики смогут воспользоваться бесплатной консультацией юриста.

Петербургские депутаты решили помочь обманутым дольщикам и дать возможность на получение бесплатной юридической консультации. Соответствующий проект закона был принят городским парламентом в первом чтении.

В ЗакСе отметили, что многие петербуржцы с трудом добиваются попадания в реестр обманутых дольщиков. Для этого нужно пройти ряд бюрократических сложностей, чаще всего это сделать невозможно без квалифицированной консультации. В связи с этим депутаты предлагают предоставить бесплатную юридическую помощь людям, которые пытаются получить статус участника долевого строительства, нуждающегося в защите.

В бесплатную юридическую помощь будет входить консультация в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах и различных госорганах.