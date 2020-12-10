Областной оператор по обращению с отходами приобрел мусорный полигон в Выборгском районе

Закрыта сделка по продаже выборгского ООО "Региональное агентство системного и экологического менеджмента".

6 августа "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти" приобрела выборгское ООО "РАСЭМ" - "Региональное агентство системного и экологического менеджмента", владевшее крупным мусорным полигоном. Сразу после закрытия сделки регоператор сможет без промедления продолжить работы на полигоне, обеспеченном всей необходимой документацией и налаженным взаимодействием с контрагентами.

Ранее ленинградский мусорный оператор предпринял попытку занять позиции и в Петербурге: дочернее предприятие "Управляющей компании" "Ленинградская областная экологическая компания" появилась на конкурсе по выбору регоператора Петербурга.

В интервью изданию 47news представители "Управляющей компании" открыто заявили о желании - и готовности - управлять отходами как столицы, так и региона. Задачей компании руководство видит создание единой системы по сбору и переработке отходов.

Также недавно покинул свой пост глава регионального комитета по обращению с отходами, чьей основной задачей было проведение "мусорной реформы".

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