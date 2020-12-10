  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Областной оператор по обращению с отходами приобрел мусорный полигон в Выборгском районе
Сегодня, 19:02
92
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Областной оператор по обращению с отходами приобрел мусорный полигон в Выборгском районе

0 0

Закрыта сделка по продаже выборгского ООО "Региональное агентство системного и экологического менеджмента".

6 августа "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти" приобрела выборгское ООО "РАСЭМ" - "Региональное агентство системного и экологического менеджмента", владевшее крупным мусорным полигоном. Сразу после закрытия сделки регоператор сможет без промедления продолжить работы на полигоне, обеспеченном всей необходимой документацией и налаженным взаимодействием с контрагентами.
Ранее ленинградский мусорный оператор предпринял попытку занять позиции и в Петербурге: дочернее предприятие "Управляющей компании" "Ленинградская областная экологическая компания" появилась на конкурсе по выбору регоператора Петербурга. 

В интервью изданию 47news представители "Управляющей компании" открыто заявили о желании - и готовности - управлять отходами как столицы, так и региона. Задачей компании руководство видит создание единой системы по сбору и переработке отходов. 

Также недавно покинул свой пост глава регионального комитета по обращению с отходами, чьей основной задачей было проведение "мусорной реформы".

Фото: Pexels

Теги: закрыта сделка, мусорный полигон, областной оператор по обращению с отходами, расэм выборг, региональное агентство системного и экологического менеджмент
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии