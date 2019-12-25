Администрация полигона "Новый свет- ЭКО" прокомментировала претензии СК РФ

Ведомство планировала возбудить уголовное дело в отношении руководства компании.

Администрация полигона ТКО под Гатчиной "Новый Свет — ЭКО" прокомментировала претензии ГСУ СК РФ. Ведомство планировала возбудить уголовное дело в отношении руководства компании.

В организации заверили, что оказывают свои услуги региональным операторам АО "Невский экологический оператор" и АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" на основании действующих контрактов и в рамках территориальной схемы по обращению с отходами. Положительное заключение ГЭЭ было получено в середине этого года.

Также руководство предприятия добавило, что использует современные технологии складирования: откосы полигона укреплены при помощи армо-грунтовой стены, а его функционирование происходит "в строгом соответствии с разрешительной документацией".

Фото: Прокуратура Ленобласти (архив)