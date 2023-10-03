На Кубани произошел пожар на мусорном полигоне

В настоящее время огонь локализован.

Возгорание зафиксировано на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в двух километрах от станицы Полтавской в Краснодарском крае. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального экстренного ведомства. Специалисты пояснили, что площадь возгорания составила пять га. В настоящее время пламя локализовано. В ликвидации огня задействованы 58 человек личного состава ведомства и 24 единицы техники.

Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали горение на полигоне твердых бытовых отходов. Очаговый пожар общей площадью 5 га произошел в 2 км от станции Полтавской. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

В настоящее время местные специалисты проводят мониторинг качества атмосферного воздуха. Они взяли пробы с территории ближайшей жилой застройки, чтобы изучить возможное содержание в атмосфере загрязняющих веществ. О результатах лабораторных исследований сотрудники Роспотребнадзора сообщат общественности позднее.

В России 4 октября пройдет проверка систем оповещения.

Фото и видео: ГУ МЧС России