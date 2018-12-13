В ночь с 18 на 19 мая театр превратится в интерактивную площадку, где развернется тематическая программа "Театр изнутри, или #ЭлементыНаЛитейном".

Областной драматический театр "На Литейном" присоединился к "Ночи музеев". Об этом сообщает пресс-служба региона.

В ночь с 18 на 19 мая театр превратится в интерактивную площадку, где развернется тематическая программа "Театр изнутри, или #ЭлементыНаЛитейном". Программа соответствует завяленной теме Всероссийской акции "Ночь музеев" – элементы – и представляет собой знакомство посетителей с главными составляющими театра: костюмами, гримом, реквизитом, звуком и светом, актерской работой над ролью.

Каждые 20 минут будет стартовать экскурсия по театральному закулисью. Участники увидят таинство сценических репетиций, процесс превращения актера в персонажа спектакля при помощи грима и парика, побывают в танцклассе и освоят несколько па.

Самых любознательных гостей ждет театрально-музейный квест "Шереметевский квартал". Театр "На Литейном", Дом-музей Анны Ахматовой и Шереметевский дворец объединились в "Ночь музеев" для того, чтобы посетители разгадали новые секреты этого исторического места в центре Санкт-Петербурга.

Всех обладателей единого билета, приобретенного в "Ночь музеев", ждет приятный бонус – посещение открытой репетиции премьерного спектакля "Лавр" по роману Евгения Водолазкина 22 мая.

Источник: пресс-служба региона