Областным блокадникам заплатят 5 тысяч рублей

Выплаты будут только в следующем году.

В 2019 году дополнительные разовые выплаты получат блокадники, проживающие в Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.

Согласно постановлению правительства 47 региона, в честь 75-летия освобождения Ленинграда, власть установила единовременную выплату в 5000 рублей для пенсионеров, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Если же у ветерана есть обе награды, он все равно сможет получить только 5000 рублей. Деньги должны будут перечислить до 25 января 2019 года за счет бюджета Ленинградской области.

Ранее мы сообщали, что на строительство нового музея блокады Ленинграда требуется 6 миллиардов рублей.

Фото: pixabay.com