В Ленобласти завершается голосование за благоустройство

В голосовании приняли участие более 52 тыс. жителей региона.

Во вторник, 22 февраля, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в регионе завершается голосование за благоустройство. Так, за новые скверы и скейтпарки, детские пространства и ухоженные набережные проголосовали уже 52 165 жителей.

Согласно голосованию, жители выбирают, какую территорию будут благоустраивать в 2023 году. Участникам предлагали выбрать из 315 общественных пространств во всех районах. Голосование на портале вМесте47.рф завершится 25 февраля.

В лидерах по числу участников голосования оказались Сосновый Бор с 4 298 проголосовавшими, Тихвин, где выбор сделали 4 159 человек, Мурино с 2 214 голосов, Гатчина с 1 716 и Пикалево 1 493 участников соответственно.

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