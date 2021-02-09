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Ленобласть помогает с ремонтом местных улиц
Сегодня, 13:52
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Ленобласть помогает с ремонтом местных улиц

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В этом году отремонтируют 89 муниципальных дорог.

Во вторник, 15 марта, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что благодаря субсидиям регионального бюджета в этом году в Ленинградской области отремонтируют 89 муниципальных дорог. Больше всего объектов расположены во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Лужском и Тосненском районах.

Специалисты также займутся обновлением крупных искусственных сооружений. Речь идет, например, про мост через Лугу в Кингисеппе и капремонт путепровода в Киришах. В программе "дорожной помощи" участвуют 57 муниципальных образований.  

Полный список поселений, где в этом году отремонтируют местные дороги с помощью средств дорожного фонда Ленинградской области, опубликован в официальном телеграмм-канале регионального дорожного комитета.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, ремонт, ремонт улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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