Ленобласть обновит котельные и теплотрассы на 64 объектах

На эти цели выделили субсидию в 401,3 млн рублей.

В понедельник, 14 января, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что после завершения отопительного сезона в регионе начнут ремонтировать теплотрассы и котельные. Так, в списке оказалось 64 объекта.

Лидерами по количеству объектов теплоснабжения, которые предстоит отремонтировать в 2022 году, стали Волховский, Всеволожский, Лодейнопольский и Подпорожский районы.

По словам заместителя председателя правительства региона по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина, на ремонт, замену котлов и другого оборудования выделяются субсидии по госпрограмме "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", общая сумма в этом году – 401,3 млн рублей.

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