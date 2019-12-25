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Полиция наведалась с обысками в здание администрации Красносельского района
Сегодня, 20:20
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Полиция наведалась с обысками в здание администрации Красносельского района

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По предварительным данным, поводом для обысков стали два дела по мошенничеству в особо крупном размере.

Сотрудники экономической полиции наведались в здание администрации Красносельского района Петербурга с обысками. Об этом вечером 3 сентября сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает интернет-газета, поводом для обысков стали два дела по мошенничеству в особо крупном размере. По версии сотрудников экономической полиции (предварительные данные), администрация могла похитить бюджетные средства, выделенные на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт 262-й школы. Информация уточняется.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали депутата МО "Волковское" за получение взятки. 

Фото: Piter.tv

Теги: администрация, обыски, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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