У лидеров околофутбольных группировок в Петербурге проходят обыски

В Северной столице начались обыски у лидеров нескольких околофутбольных группировок. Правоохранители получили данные об их возможной приверженности к неонацистским взглядам.
По данным источников, подозреваемые также могут быть причастны к радикальным проукраинским группировкам.
В результате обысков правоохранители примут решение по целесообразности задержания подозреваемых.
Ранее мы сообщили о том, что ущерб от сговора чиновников и бизнеса на В.О. составил порядка 4 млн.
Фото: Piter.TV
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