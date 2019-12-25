У лидеров околофутбольных группировок в Петербурге проходят обыски

Подозреваемые могут быть привержены к неонацистским взглядам и причастны к проукраинским группировкам.

В Северной столице начались обыски у лидеров нескольких околофутбольных группировок. Правоохранители получили данные об их возможной приверженности к неонацистским взглядам.

По данным источников, подозреваемые также могут быть причастны к радикальным проукраинским группировкам.

В результате обысков правоохранители примут решение по целесообразности задержания подозреваемых.

Ранее мы сообщили о том, что ущерб от сговора чиновников и бизнеса на В.О. составил порядка 4 млн.

Фото: Piter.TV