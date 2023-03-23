ГСУ: Ущерб от сговора чиновников и бизнеса на В.О. составил порядка 4 млн

Сумма ущерба составила не менее 3 млн 861 тыс. рублей.

В четверг, 17 ноября, СК Петербурга сообщил, что бюджет РФ потерял не менее 3 млн 861 тыс. рублей из-за того, что конкурсы на охрану медучреждений на Васильевском острове выигрывали одни и те же фирмы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, за период с декабря 2019 года, когда конкретные фирмы начали выигрывать конкурсы, по ноябрь 2022 года сумма ущерба составила не менее 3 млн 861 тыс. рублей.

Напомним, что замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева задержали в Петербурге. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В эту субботу чиновнику было предъявлено обвинение. Однако подозреваемый вину не признал. Адвокат чиновника просил избрать вместо реального ареста домашний, залог или подписку и невыезде и надлежащем поведении. Но защитнику отказали. Пономарев официально трудоустроен. Проживает в квартире вместе с женой, тремя детьми и родителями-инвалидами. На работе его характеризуют положительно, он имеет награды и грамоты.

Ранее После обысков в администрации Василеостровского района задержаны пятеро. Известно, что правоохранители отправились в отдел закупок, где изъяли документы.

Фото: Piter.tv