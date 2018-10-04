В Калининграде задержали подозреваемых в мошенничестве при строительстве морского терминала

ФГУП "Росморпорт" нанесли материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млрд рублей.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Калининградской области задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

В рамках расследования уголовного дела по факту хищения свыше 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала следователями задержаны генеральный директор ООО "Больверк", бывший генеральный директор и заместитель генерального директора данной организации. В ходе проведения обысков были изъяты деньги, документы, ценности.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года ООО "Больверк" (генеральный подрядчик) заключило государственный контракт с ФГУП "Росморпорт" (заказчик-застройщик) на строительство морского терминала на сумму 7,4 млрд рублей. ООО "Больверк" получило аванс по государственному контракту на общую сумму 3,63 млрд рублей. На деле готовность объекта составила 27%, сумма работ составляет 2,052 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей были потрачены на что-то другое.

ФГУП "Росморпорт" нанесли материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млрд рублей. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании им меры пресечения.

В офис Фонда капремонта в Петербурге наведались сотрудники ФСБ.

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации