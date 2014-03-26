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В АО "Коломяжское" пришли полицейские с обысками по "снежному" делу
Сегодня, 13:57
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В АО "Коломяжское" пришли полицейские с обысками по "снежному" делу

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Организацию подозревают в проведении махинаций.

В среду, 10 августа, к оператору снегоплавильных камер АО "Коломяжское" нагрянули полицейские с обысками. Об этом сообщила "Фонтанка".

Предварительно сообщается, что зимой 2022 года организация провела махинации с документами, обозначив в них большие объемы работ, чем в действительности. Ложные сведения об убранном снеге могли вписать сотрудники организации. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". 

Напомним, что АО "Коломяжское" занимается работами по содержанию общегородских территорий в ряде районов. Контракты с компанией оцениваются миллиардами рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что четырех человек задержали по делу о злоупотреблении полномочий в "Водоканале".

Фото:  Вконтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: ао коломяжское, обыски, полиция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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