В АО "Коломяжское" пришли полицейские с обысками по "снежному" делу

Организацию подозревают в проведении махинаций.

В среду, 10 августа, к оператору снегоплавильных камер АО "Коломяжское" нагрянули полицейские с обысками. Об этом сообщила "Фонтанка".

Предварительно сообщается, что зимой 2022 года организация провела махинации с документами, обозначив в них большие объемы работ, чем в действительности. Ложные сведения об убранном снеге могли вписать сотрудники организации. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Напомним, что АО "Коломяжское" занимается работами по содержанию общегородских территорий в ряде районов. Контракты с компанией оцениваются миллиардами рублей.

Ранее мы сообщили о том, что четырех человек задержали по делу о злоупотреблении полномочий в "Водоканале".

Фото: Вконтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга