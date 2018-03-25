Подготовка с строительству обхода Мурино продолжается в Ленобласти

Предварительно движение планируют запустить от Охты в сторону Кузьмолово.

В 47-ом регионе продолжают готовиться к масштабному строительству обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта. Об этом сообщает Telegram-канал комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

На данный момент специалисты подбирают место для строительного городка и проектируют временные подъездные пути. Предварительно сообщается, что движение стартует от Охты в сторону Кузьмолово, однако планы могут поменяться.

Добавим, что проект обхода Мурино в створе Пискарёвского проспекта воплотят в рамах федеральных инфраструктурных кредитов. На работы на созданию трассы протяжённостью 6,5 км выделено почти 7,7 млрд рублей. Возведение первых 850 м возьмёт на себя Петербург.

Ранее мы сообщили о том, что нЮго-Западе Петербурга возведут новую шестиполосную магистраль.

Фото: Правительство Ленобласти