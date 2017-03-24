Петербуржец обманул мужчину на иномарку и заинтересовал прокуратуру

Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении петербуржца, который забрал у мужчины 55 тысяч рублей и е получил свой автомобиль.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле обвиняемый предложил продать мужчине якобы имеющийся у него автомобиль BMW E30 1984 года выпуска. Была достигнута устная договоренность, потерпевший передал лжедилеру аванс в размере свыше 55 тысяч рублей.

Путем обмана, фигурант уголовного дела убедил покупателя дождаться его для передачи автомобиля. В итоге злоумышленник перестал выходить на связь, а потом и вовсе скрылся с денежными средствами потерпевшего, который так и не получил автомобиль.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура поддержала обвинение в отношении сбытчика наркотиков в Зеленогорске.

Фото: Piter.TV