Прокуратура поддержала обвинение в отношении сбытчика наркотиков в Зеленогорске

Житель Зеленогорска приговорен к 9 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотического средства.

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в январе мужчина осуществил незаконный сбыт наркотического средства массой 0,31 грамм в Зеленогорске.

С учетом мнения государственного обвинителя мужчина признан судом виновным, ему назначено наказание в виде 9 лет строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 6 месяцев 16 дней с отбыванием основного наказания.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти юноша предстанет перед судом за склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетней.

Фото: Piter.TV

