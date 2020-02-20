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Объем выданных ипотечных кредитов снизился за четыре года

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По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 14%, в денежном на 5%.

Объем выданных ипотечных кредитов впервые снизился за последние четыре года. В 2019 году банки выдали 1,3 млн кредитов  на 2,8 трлн рублей.

По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 14%, в денежном на 5%. В прошлом году темп прироста замедлился до 17%. Кроме того, объем задолженности по ипотечным кредитам составил 7,5 трлн рублей.

Напомним, ставка по ипотеке к концу года достигла минимальных 9%. Ранее сообщалось, что на вторичном рынке жилья в Петербурге ожидается стагнация.

Теги: ипотека, финансы, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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