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Объем транзакций через интернет-эквайринг Сбербанка в Петербурге вырос в 2 раза
Сегодня, 18:37
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smirenny

Объем транзакций через интернет-эквайринг Сбербанка в Петербурге вырос в 2 раза

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За год услугу подключили почти 12,5 тысяч торгово-сервисных точек по Северо-Западу.

За 11 месяцев текущего года  объем транзакций через интернет-эквайринг Сбербанка в Петербурге и по Северо-Западному региону вырос более, чем в 2 раза. Отмечается, что речь идет об аналогичном периоде прошлого года: объем составил в абсолютном выражении 46,3 и 54,2 млрд рублей соответственно.

В компании уточнили, что за год услугу подключили почти 12,5 тысяч торгово-сервисных точек региона. Показатели выросли на 70% по отношению к подобному периоду год назад. Основная часть новых партнеров приходится на Петербург. 

Сейчас бизнес во всех отраслях переходит в онлайн. Конечному потребителю это тоже удобно.  К примеру, в Петербурге в 3 раза в сравнении с прошлым годом выросло число онлайн-покупок и превысило 21,7 млн операций

пояснил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. 

Петербуржцы продолжают открывать бизнес, несмотря на пандемию.

Фото: Piter.TV

Теги: сбер, сбербанк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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