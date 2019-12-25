Объем транзакций через интернет-эквайринг Сбербанка в Петербурге вырос в 2 раза

За год услугу подключили почти 12,5 тысяч торгово-сервисных точек по Северо-Западу.

За 11 месяцев текущего года объем транзакций через интернет-эквайринг Сбербанка в Петербурге и по Северо-Западному региону вырос более, чем в 2 раза. Отмечается, что речь идет об аналогичном периоде прошлого года: объем составил в абсолютном выражении 46,3 и 54,2 млрд рублей соответственно.

В компании уточнили, что за год услугу подключили почти 12,5 тысяч торгово-сервисных точек региона. Показатели выросли на 70% по отношению к подобному периоду год назад. Основная часть новых партнеров приходится на Петербург.

Сейчас бизнес во всех отраслях переходит в онлайн. Конечному потребителю это тоже удобно. К примеру, в Петербурге в 3 раза в сравнении с прошлым годом выросло число онлайн-покупок и превысило 21,7 млн операций пояснил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков.

Петербуржцы продолжают открывать бизнес, несмотря на пандемию.

Фото: Piter.TV