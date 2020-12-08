Петербуржцы продолжают открывать бизнес, несмотря на пандемию

Во второй половине 2020 года количество новых предпринимателей в Петербурге выросло в разы.

Стрит-фуд кафе Easy Breezy в Ленполиграфмаше заработало в непростое для общепита время – в начале второй волны коронавируса. Владелец кафе Владимир Аваков прошлых и потенциальных ограничений не испугался, он уже давно хотел начать свое дело и всегда считал, что кризис —подходящее время для перемен.

Честно говоря, я увидел интересное объявление по аренде, екнуло сердце, подумал, что это мое, здесь нужно открывать свой бизнес. Владимир Аваков, индивидуальный предприниматель

Владимир решил открыть бизнес через Сбер. Он вспоминает: на регистрацию ушло всего полчаса, процедура оказалась легкой, предпринимателю не пришлось ехать в налоговую и платить госпошлину. Затем Владимир нашел сотрудников, разработал авторское меню и встретил первых гостей.

Зарегистрировать бизнес в Сбере можно полностью онлайн через платформу "Деловая среда", при этом у вас должен быть биометрический загранпаспорт. Если такого документа нет, нужно будет один раз приехать в офис банка.

Чтобы стать бизнесменом, зарегистрировать свое дело, вам необходимо несколько документов: паспорт, СНИЛС и ИНН. Эти документы я сканирую, мы их отправляем на наш сайт "Деловая среда" и с помощью приложения отправляем документы в налоговую. Налоговая в течении трех дней регистрирует и удаленно мы открываем расчетный счет. Юлия Михальченко, клиентский менеджер СберБанка

Наталья Голландцева — индивидуальный предприниматель. У Натальи рекламное агентство. Занимается маркетингом, СММ, продвижением в социальных сетях.

Очень многие уходят из сферы оффлайн в диджитал, соответственно мои услуги становятся востребованными. Потому что если раньше вы пользовались традиционными методами рекламы: раздача листовок, баннеры, то сейчас все уходят в сферу интернета. Наталья Голландцева, индивидуальный предприниматель

По данным Центра поддержки предпринимательства, во втором полугодии 2020 года петербуржцы стали чаще регистрировать малый и средний бизнес. Если в первой половине года в городе появилось 16 тысяч новых компаний, то во второй в разы больше: 41 тысяча.

При этом, по данным Сбера, ИП оформляют в два раза чаще, чем ООО. Зарегистрировать бизнес можно в 55 офисах СберБанка по Северо-Западу, 25 из них находятся в Петербурге и Ленобласти. А всего за 11 месяцев 2020 года на Северо-Западе свое дело открыли 78 тысяч предпринимателей. Кризис — это не только испытания, но и новые возможности. Если у вас есть бизнес-идея, то начните свое дело прямо сейчас.

Фото и видео: Piter.TV