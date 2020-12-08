Петербуржцы продолжают открывать бизнес, несмотря на пандемию

Стрит-фуд кафе Easy Breezy в Ленполиграфмаше заработало в непростое для общепита время – в начале второй волны коронавируса. Владелец кафе Владимир Аваков прошлых и потенциальных ограничений не испугался, он уже давно хотел начать свое дело и всегда считал, что кризис —подходящее время для перемен.
Честно говоря, я увидел интересное объявление по аренде, екнуло сердце, подумал, что это мое, здесь нужно открывать свой бизнес.
Владимир Аваков, индивидуальный предприниматель
Владимир решил открыть бизнес через Сбер. Он вспоминает: на регистрацию ушло всего полчаса, процедура оказалась легкой, предпринимателю не пришлось ехать в налоговую и платить госпошлину. Затем Владимир нашел сотрудников, разработал авторское меню и встретил первых гостей.
Зарегистрировать бизнес в Сбере можно полностью онлайн через платформу "Деловая среда", при этом у вас должен быть биометрический загранпаспорт. Если такого документа нет, нужно будет один раз приехать в офис банка.
Чтобы стать бизнесменом, зарегистрировать свое дело, вам необходимо несколько документов: паспорт, СНИЛС и ИНН. Эти документы я сканирую, мы их отправляем на наш сайт "Деловая среда" и с помощью приложения отправляем документы в налоговую. Налоговая в течении трех дней регистрирует и удаленно мы открываем расчетный счет.
Юлия Михальченко, клиентский менеджер СберБанка
Наталья Голландцева — индивидуальный предприниматель. У Натальи рекламное агентство. Занимается маркетингом, СММ, продвижением в социальных сетях.
Очень многие уходят из сферы оффлайн в диджитал, соответственно мои услуги становятся востребованными. Потому что если раньше вы пользовались традиционными методами рекламы: раздача листовок, баннеры, то сейчас все уходят в сферу интернета.
Наталья Голландцева, индивидуальный предприниматель
По данным Центра поддержки предпринимательства, во втором полугодии 2020 года петербуржцы стали чаще регистрировать малый и средний бизнес. Если в первой половине года в городе появилось 16 тысяч новых компаний, то во второй в разы больше: 41 тысяча.
При этом, по данным Сбера, ИП оформляют в два раза чаще, чем ООО. Зарегистрировать бизнес можно в 55 офисах СберБанка по Северо-Западу, 25 из них находятся в Петербурге и Ленобласти. А всего за 11 месяцев 2020 года на Северо-Западе свое дело открыли 78 тысяч предпринимателей. Кризис — это не только испытания, но и новые возможности. Если у вас есть бизнес-идея, то начните свое дело прямо сейчас.
Фото и видео: Piter.TV
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