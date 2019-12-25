Объем промышленного производства в Петербурге с начала года увеличился на 5,4%

Общая стоимость отгруженной промышленной продукции предприятиями города достигла значительных показателей.

Петербургский промышленный сектор продолжает демонстрировать устойчивый рост. Согласно данным Петростата, за первые восемь месяцев 2025 года объём промышленного производства в северной столице увеличился на 5,4% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Наиболее высокие темпы прироста отмечены в автомобильной индустрии, где показатели нынешнего года почти вдвое превосходят прошлогодние цифры, свидетельствуя о существенном развитии сектора.

Рост отмечается сразу в нескольких важнейших отраслях:

Производство другого транспорта и сопутствующего оборудования выросло на внушительные 42,3%;

Выпуск машин и оборудования повысился на 4,4%;

Отрасль изготовления компьютерной техники, электронной и оптической аппаратуры показала повышение выпуска на уровне 20%.

Общая стоимость отгруженной промышленной продукции предприятиями города достигла значительных показателей — за указанный период была произведена продукция общей стоимостью 2,9 триллиона рублей. Значительная часть, превышающая 90% от общего объёма поставок, приходится именно на перерабатывающие производства, подчеркивая их ведущую роль в экономическом потенциале мегаполиса.

