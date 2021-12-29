Объем петербургских офисов в 2021 стал максимальным за пять лет

У многих организаций меняется отношение к офису. Он чаще воспринимается как место для встреч и переговоров, чем место для постоянного рабочего присутствия.

В прошлом году объем офисов в Петербурге стал максимальным за пять лет. Об этом во вторник, 18 января, рассказали в консалтинговой компании JLL.

Так, в 2021 году арендовали и приобрели 354 тыс. квадратных метров офисных помещений. Этот показатель максимальный, а также является одним из рекордных для рынка в целом. Доля свободных офисов уменьшилась с 8,4% до 7%.

Отмечается, что влияние пандемии оказались не сильным, как влияние кризисов 2008 и 2014 года. Рост спроса обусловлен тем, что компании стали выбирать более доступные здания класса В – на них пришлось 79% сделок.

Добавим, что у многих организаций меняется отношение к офису. Он чаще воспринимается как место для встреч и переговоров, чем место для постоянного рабочего присутствия.

Ранее стали известны районы Петербурга, которые лидируют по предложению офисных помещений. По данным экспертов, всего в городе ввели в эксплуатацию около 114 тыс. квадратных метров под офисные помещения.

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